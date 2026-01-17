"تمت بدون التنسيق معنا".. نتنياهو يهاجم تركيبة "اللجنة الإدارية" لغزة

هاجم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم السبت، تركيبة اللجنة الإدارية الخاصة بقطاع غزة والتي جرى الإعلان عنها قائلًا إن تعيين أعضائها تم دون التنسيق مع الكيان.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو، أن "الإعلان حول تركيبة اللجنة الإدارية لغزة والتابعة لمجلس السلام تم دون التنسيق معنا وخلافًا لسياستنا وقد وجّه رئيس الحكومة وزير الخارجية للتوجه بهذا الخصوص لوزير الخارجية الأمريكي".

فيما قالت القناة 12 العبرية إن "مكتب نتنياهو يرفض توضيح أسباب الاعتراض على تركيبة اللجنة الإدارية لغزة ويُحمّل المسؤولية لوزير خارجيته جدعون ساعر الذي كان على تنسيق دائم مع المسؤولين الأمريكيين خلال تشكيلها".

بينما وصفت القناة 13 العبرية بيان مكتب نتنياهو بشأن عدم تنسيق الولايات المتحدة إعلان تركيبة لجنة إدارة غزة معه مواجهة علنية غير مسبوقة مع إدارة ترمب وانها دراما سياسية حقيقية.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فقد هاجم تشكيل اللجنة قائلاً: "منذ عام وأنا أقول للحكومة إن عدم السير نحو الحل المصري مع الولايات المتحدة والعالم سينتهي بوجود تركيا وقطر في غزة".

وأضاف "نُشرت أمس تركيبة مجلس السلام لغزة وتبيّن أن تركيا وقطر فيه وهذا فشل سياسي كبير لحكومة نتنياهو".

ترجمة: وكالة صفا