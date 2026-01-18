مسودة «مجلس سلام غزة».. مليار دولار للعضوية وترامب صاحب القرار



كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، نقلًا عن مسودة ميثاق اطلعت عليها، عن تفاصيل خطة تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنشاء ما يُسمّى "مجلس السلام الجديد"، والذي يختص بقطاع غزة، وسط انتقادات ومخاوف دولية من كونه بديلًا أو منافسًا لمنظمة الأمم المتحدة.

أبرز تفاصيل المسودة:

▪ شروط العضوية والتمويل

• تشترط الإدارة الأميركية دفع مساهمة لا تقل عن مليار دولار للبقاء عضوًا في المجلس.

• الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقدًا خلال السنة الأولى لا تُطبق عليها مدة العضوية المحددة.

• مدة عضوية باقي الدول 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الرئيس ترامب.

▪ رئاسة مطلقة لترامب

• يتولى الرئيس ترامب أول رئاسة للمجلس.

• له القرار النهائي في:

o دعوة الدول للانضمام

o الموافقة على جميع القرارات

o تحديد أجندة الاجتماعات

o اختيار أماكن وتوقيت انعقادها

• جميع قرارات المجلس تُتخذ بالأغلبية، مع صوت واحد لكل دولة، لكنها تبقى خاضعة لموافقة ترامب.

▪ تحكم مالي وإداري

• تمنح المسودة ترامب السيطرة الكاملة على أموال المجلس.

• الرئيس مسؤول عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة.

• يملك سلطة عزل أي عضو، ما لم يعترض ثلثا الأعضاء.

• يحق له تعيين خليفة له في الرئاسة في أي وقت.

▪ آلية الاجتماعات

• اجتماع تصويتي واحد على الأقل سنويًا.

• اجتماعات إضافية في أي وقت يراه الرئيس مناسبًا.

• اجتماعات غير تصويتية ربع سنوية مع المجلس التنفيذي.

▪ إعلان المجلس

• يصبح المجلس رسميًا بمجرد موافقة 3 دول فقط على الميثاق.

انتقادات ومخاوف دولية

• منتقدون حذّروا من أن ترامب يسعى إلى إنشاء كيان دولي موازٍ للأمم المتحدة.

• مصادر مطلعة أكدت أن عدة دول أوروبية تعارض المسودة بشدة.

• دول تعمل على تنسيق جهود جماعية لإفشال المقترح، خصوصًا بسبب تركيز السلطة والمال بيد الرئيس الأميركي.



غزة في صلب الخطة

• دعا ترامب عددًا من قادة العالم، بينهم:

o رئيس الأرجنتين خافيير ميلي

o رئيس وزراء كندا مارك كارني للانضمام إلى مجلس سلام خاص بغزة ضمن المجلس الأوسع.

نتنياهو خارج المشهد

• رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد الخطة، مؤكدًا أنه لم يُنسّق بشأنها مع إسرائيل.

• موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أميركي:

o نتنياهو لا يملك حق التدخل في تشكيل لجنة إدارة غزة.

o الإدارة الأميركية تجاوزته بالكامل.

o إذا أراد إسرائيل التدخل فعليها تحمّل تبعات العودة للقتال دون دعم أميركي.

المرحلة الثانية من خطة غزة

• البيت الأبيض أعلن رسميًا:

o تشكيل مجلس السلام

o اعتماد اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة

• تعيين ممثل سامٍ أميركي في القطاع.

• بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية برئاسة علي شعث.

الهيكل التنفيذي الأولي

• وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

• مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف

• جاريد كوشنر (صهر ترامب)

• رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير

موقف الخارجية الأميركية

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تغريدة على إكس، إنه يتطلع إلى العمل مع علي شعث واللجنة الوطنية لإدارة غزة لبناء مستقبل أفضل لشعب غزة والمنطقة بأسرها.