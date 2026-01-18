بمشاركة 24 ناديا: اتحاد الكرة يجري قرعة البطولة التنشيطية لأندية غزة

أجرى اتحاد الكرة اليوم الأحد قرعة البطولة التنشيطية الخماسية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى بمشاركة 24 ناديا والمقرر أن تنطلق مطلع فبراير المقبل على ملاعب نادي فلسطين ، نادي اتحاد دير البلح ، نادي خدمات النصيرات.

ورحب صلاح أبو العطا مسير أعمال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمندوبي الأندية، متمنياً التوفيق للأندية المشاركة في البطولة التنشيطية.

وقال أبو العطا ان البطولة تأتي ضمن خطة التعافي التي أقرها سيادة الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لإعادة النشاط الرياضي تدريجياً بعد حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل بحق الحركة الرياضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023 والتي أدت إلي تدمير البنية التحتية الرياضية واستشهاد أكثر من 1000 رياضي من أبناء الحركة الرياضية عدد كبير من منهم من لاعبي ومدربي كرة القدم.

وشكر أبو العطا الأندية الرياضية على حرصها الكبير بانطلاق البطولة رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها، مشدداً على أهمية تكاثف الجهود من أجل إنجاح البطولة.

كما وشكر أبو العطا نادي خدمات النصيرات على احتضان الفعاليات التي ينظمها اتحاد الكرة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لاستضافة اجتماعات الاتحاد، مثمناً تجاوب ناديي اتحاد دير البلح وفلسطين الرياضي على استضافة مباريات البطولة.

وأكد أبو العطا أن اتحاد الكرة يعمل على وضع خطة كاملة من أجل إعادة النشاط الرياضي بشكل تدريجي في المحافظات الجنوبية، مشيراً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الأنشطة والفعاليات الرياضية.

وجاءت القرعة على النحو التالي

*فرع غزة والشمال*

المجموعة الأولى ( المجمع الإسلامي ، اتحاد الشجاعية ، بيت حانون الرياضي ، الهلال)

المجموعة الثانية ( أهلي بيت حانون ، الأهلي الفلسطيني ، غزة الرياضي ، خدمات الشاطئ).

المجموعة الثالثة ( خدمات جباليا ، شباب جباليا ، الصداقة).

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية وأفضل ناديين يحصلان على المركز الثالث من المجموعتين الأولى و الثانية.

*مباريات الاسبوع الأول*

- المجمع الإسلامي - بيت حانون الرياضي

- اتحاد الشجاعية - الهلال

- أهلي بيت حانون - غزة الرياضي

- الأهلي الفلسطيني - خدمات الشاطئ

- شباب جباليا - الصداقة

- خدمات جباليا B

*فرع الوسطى والجنوب*

المجموعة الأولى ( شباب رفح ، اتحاد خانيونس ، اتحاد دير البلح ، الأمل ، خدمات البريج)

المجموعة الثانية ( خدمات رفح ، شباب الزوايدة ، أهلي النصيرات ، خدمات خانيونس)

المجموعة الثالثة ( شباب خانيونس ، نماء، خدمات النصيرات ، بيت لاهيا).

ويتاهل أول وثاني من كل مجموعة وأفضل ناديين يحصلان على المركز الثالث منهم نادي من المجموعة الأولى التي تضم ٥ أندية.

*مباريات الأسبوع الأول*

- اتحاد خانيونس - الأمل

- اتحاد دير البلح - خدمات البريج

- شباب رفح B

- خدمات رفح - أهلي النصيرات

- شباب الزوايدة - خدمات خانيونس

- شباب خانيونس ـ خدمات النصيرات

- نماء - بيت لاهيا