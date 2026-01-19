الجهاد الإسلامي: ما يجري في الضفة جرائم حرب بحق شعبنا

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن كيان الاحتلال يجدّد منذ ليل أمس العدوان العسكري في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، من بينها مدينتا الخليل ونابلس، حيث ينفّذ عمليات اعتقال بحق أهالي الضفة، ويغلق الطرق بالحواجز والمكعبات الإسمنتية، إضافة إلى اقتحام البيوت وإطلاق الرصاص.

وتابعت الحركة أن الممارسات التي يقوم بها الاحتلال تُعد جرائم حرب، وتهدف إلى التضييق على شعبنا في أرضه وفرض الحصار عليه، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق سياسة البطش والتنكيل بحق أبناء شعبنا لإرهابهم، في إطار توسيع الاستيطان وترسيخ الضم الفعلي للضفة المحتلة.

وأدانت حركة الجهاد الصمت العربي والدولي إزاء الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان المجرم بحق شعبنا في الضفة كما في غزة وباقي أرضنا المحتلة، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تثني شعبنا وقوى المقاومة عن مواجهة مخططات الاحتلال حتى إفشالها.