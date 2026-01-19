أبو رمضان للرسالة: معيارنا الوحيد هو خدمة غزة وأهلها

قال عائد أبو رمضان، عضو الهيئة الوطنية لإدارة غزة، إن “الهيئة جاءت من أجل الناس ولأجل الناس، وتحمل همومهم ومعاناتهم في قلب عملها، ولسنا في وارد الانحياز السياسي لطرف على حساب آخر، ولا الدخول في حسابات الفصائل أو التجاذبات، فمعيارنا الوحيد هو الإنسان الفلسطيني وكرامته”.

وأضاف أبو رمضان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": “مهمتنا الأساسية هي إنقاذ الناس والتخفيف عنهم، لا إضافة أعباء جديدة على كاهلهم، ولا نبحث عن تفجير ملفات أو افتعال أزمات، بل جئنا لنعمل بهدوء ومسؤولية من أجل إخراج غزة من أزمتها الخانقة، والبدء بضخ الحياة في شريانها، وترميم جراحها، وفتح أفق حقيقي للتعافي وإعادة الإعمار”.

وأوضح أن “الهيئة واضحة ومحددة في أهدافها، وعلى رأسها خدمة المواطنين، وتوحيد الجهود، وترتيب الأولويات الإنسانية، وتسهيل وصول المساعدات، وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، بما يضمن كرامة الناس وحقوقهم الأساسية في الحياة”.

وتابع: "لم نأت لإقصاء أحد؛ ولا يوجد في قاموسنا لغة الإقصاء؛ ونريد أن نعمل معا لخدمة شعبنا وإنقاذه".

وأشار أبو رمضان إلى أن “التفاصيل المتعلقة بآليات عمل الهيئة وبرامجها التنفيذية ستتضح خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها بشفافية ووضوح أمام الرأي العام، ليكون المواطن شريكًا ومطلعًا على كل خطوة”، مؤكدًا أن “الناس سيلمسون وجود الهيئة وعملها على أرض الواقع في قطاع غزة، ليس بالشعارات، بل بالفعل والخدمة والإنجاز”.