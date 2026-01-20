جرافات الاحتلال تقتحم مقر “أونروا” في القدس وتهدم منشآت داخله

شرعت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس في تصريح مقتضب، اليوم، بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت مقر الوكالة الأممية بعد محاصرة الشوارع المحيطة وتكثيف تواجدها العسكري في المنطقة.

ونوهت مصادر محلية إلى أن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منشآت داخل مجمع الأونروا، تزامنًا مع رفع "علم الاحتلال" فوق مقر الوكالة الدولية.

وصدّق الكنيست، نهائيا، على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب "أونروا"، بينما حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعمًا بأن "أونروا كانت الذراع التنفيذية لحركة حماس".