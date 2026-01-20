إعلام الأسرى: اقتحام وقمع غرفة 11 في سجن النقب وسط أوضاع معيشية قاسية

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قسم (25) في سجن النقب غرفة (11) تعرّضت لعملية قمع واقتحام خلال يناير الجاري رافقها تدهور واضح في الأوضاع المعيشية داخل أقسام السجن.

وأوضح المكتب نقلا عن مصادر خاصة أن الأسرى في القسم (25) يعانون من سوء شديد في الطعام دون أي تحسّن، إلى جانب أوضاع صحية وخدمية متردّية، حيث وُصف وضع الحمّامات بالسيّئ جدًا مع انسداد دائم في المصارف، فيما تُمنح الفورة بشكل غير منتظم وتخضع للظروف.

وبيّن مكتب إعلام الأسرى أن المعطيات سجّلت انخفاضًا حادًا في أوزان الأسرى خلال يناير، في ظل سياسة التجويع ونقص التغذية واستمرار الإهمال.

وأكد المكتب أن ظروف الأسرى تزداد قسوة في كل يوم نتيجة سياسات الاحتلال المجحفة بحقهم، مطالبًا بوقف الانتهاكات المتواصلة والتدخل الفوري لتلبية حاجة الأسرى ووقف الانتهاكات وسياسة التجويع.