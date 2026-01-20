استشهاد رضيعة جراء البرد القارس في غزة

أعلنت مصادر طبية عن استشهاد رضيعة، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة البرد القارس في مدينة غزة.

وأفادت المصادر، بأن الرضيعة شذا أبو جراد البالغة من العمر 7 أشهر توفيت في مدينة غزة، بسبب البرد القارس.

وبوفاة الطفلة أبو جراد، ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى تسعة أطفال، وسط شحّ المساعدات، وغياب التدفئة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحادث يعكس خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد.

وأمس حذّر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، من تداعيات خطيرة للانخفاض الحاد وغير المسبوق في درجات الحرارة الذي يشهده القطاع هذه الليلة منذ بداية فصل الشتاء

وأوضح بصل، أن البرد بلغ مستويات قاسية، قائلاً: "لم نعد نشعر بأقدامنا من البرد القارس، فكيف بالأطفال الرضع، والمرضى، والعائلات التي تعيش داخل خيام مهترئة لا تقي من البرد ولا المطر”.