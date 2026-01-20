عشائر غزة تدعو الهيئة الوطنية للعودة لغزة ومباشرة عملها فورًا

دعا عضو قيادة التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، د. علاء الدين العكلوك (أبو بلال)، الهيئة الوطنية لإدارة غزة إلى العودة الفورية إلى قطاع غزة ومباشرة عملها على الأرض دون أي تأخير، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة لا تحتمل الانتظار أو العمل عن بُعد.

وأكد العكلوك، في تصريح صحفي للقوى والفصائل بغزة، أن العشائر الفلسطينية، ورغم تجديدها التأكيد على دعمها وإسنادها الكامل لعمل الهيئة الوطنية، إلا أنها تطالبها بالانتقال العاجل والسريع إلى مزاولة مهامها من داخل القطاع، والبدء فورًا بتنفيذ برنامج عمل إغاثي شامل، يمهّد للانتقال إلى مرحلة التعافي، وإزالة الركام، وصولًا إلى تحقيق الإعمار.

وشدد على ضرورة عودة الشخصيات المكلفة برئاسة الهيئة، وعلى رأسها د. علي شعث، إلى غزة، ومباشرة العمل من داخل القطاع بشكل فعلي، مع إشعار المواطنين بأن الهيئة بدأت فعليًا في أداء مهامها ومسؤولياتها، بما ينعكس مباشرة على واقعهم اليومي.

وأضاف العكلوك أن المواطن الفلسطيني في غزة بحاجة إلى أن يلمس وجود عمل حقيقي وفعّال للحكومة، يشعره بأن هناك من يتابع معاناته ويعمل على تخفيف آلامه، وليس مجرد تصريحات أو وعود مؤجلة.

وجدد عضو قيادة التجمع الوطني دعوته إلى أن تكون الحكومة صمام أمان لشعبنا، وأن تعمل بروح الشراكة مع الكل الوطني والفلسطيني، بعيدًا عن أي إقصاء، وأن تتبنى خطابًا وسلوكًا عمليًا ينادي بضرورة البدء العاجل في ترميم جراح الناس، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.