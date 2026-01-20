"مباحث التموين" تُحرر 65 محضر إتلاف وتُتلف 685 طنًا من مواد غذائية فاسدة في غزة

حررت مباحث التموين بالشرطة 65 محضر إتلاف لمواد غذائية فاسدة جرى ضبطها خلال الجولات التفتيشية في محافظات قطاع غزة.

وأشارت إلى أن كمية المواد المُتلَفة بلغت 685 طنًا، موضحة أنها حررت كذلك 47 محضر ضبط بحق تجار مخالفين، على خلفية رفع الأسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

وذكرت مباحث التموين أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي 222 جولة ميدانية، ضمن جهودها المستمرة لمتابعة الأسواق وضبط التجاوزات التجارية، إضافة إلى تنفيذ 1671 مهمة متابعة استهدفت منشآت تجارية وبسطات شعبية، بهدف تعزيز الرقابة على حركة البيع والشراء وضمان سلامة المواد المعروضة للمواطنين.

وفي ذات السياق، أتلفت مباحث التموين في شرطة محافظة رفح، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، 375 كلغ من كبدة الدجاج غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ضبطها خلال جولة ميدانية رقابية على الأسواق.

وأوضحت المباحث أن الكمية كانت بحوزة عدد من البائعين، حيث جرى التحفّظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، قبل إتلافها وفق الأصول المتّبعة.

وأكدت مباحث التموين استمرار حملاتها الرقابية بشكل دوري؛ بهدف حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

