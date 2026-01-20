حماس تطالب بملاحقة قادة الاحتلال بعد هدم مقر الأونروا في القدس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، قيام الاحتلال الإسرائيلي بهدم وتجريف عدد من المنشآت داخل المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مشيرة إلى إشراف الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير على العملية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن هذا الإجراء يعد "انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويعكس غطرسة رسمية غير مسبوقة، وازدراء متعمداً للأمم المتحدة ومؤسساتها وللمجتمع الدولي".

وطالبت حماس بـ"إدانة دولية واسعة وحازمة لهذا السلوك الإجرامي، والتحرك الفوري لإلزام سلطات الاحتلال بوقف استهداف الأونروا ومقراتها ومنشآتها، وتمكينها من أداء مهامها وفق تفويض الأمم المتحدة، وضمان حمايتها باعتبارها الشاهد الدولي على قضية لاجئي الشعب الفلسطيني وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة، وعدم السماح للاحتلال بتقويض دورها أو طمس وجودها الحيوي".

ودعت الحركة "كافة المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية إلى ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم إلى المحاكم الدولية على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".