توفيق الطيراوي يهدد عباس بكشف ملفات فساد كاملة أمام الرأي العام

وجّه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، مطالبًا بالتدخل في قضايا الفساد المستشري في مؤسسات السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن غياب أي أثر فعلي لمعالجة هذه القضايا أدى إلى انتشار الانفلات والخروقات في الحكومة والقضاء.

وأشار الطيراوي في رسالته إلى أن أيادي المتنفذين واللصوص وصلت إلى مستويات خطيرة من التهديد والترهيب، طالت كبار الموظفين والخبراء ورجال العلم الذين أعدّوا تقارير موثقة عن الاستيلاء على الأراضي والأملاك العامة والخاصة، في ما وصفه بسلوك إجرامي يمس الكرامة الوطنية والقيم الأخلاقية.

وتساءل الطيراوي في رسالته عن مصير التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني، من شهداء وأسرى وجرحى، أمام ما وصفه بفوضى الفساد وعدم وجود رادع أو مساءلة.

وأكد أنه بعد عشرات الرسائل والملاحظات التي رفعها، وبعد أحاديث واسعة مع زملائه في اللجنة المركزية وكوادر حركة فتح في مختلف الأقاليم، أصبح من الضروري مخاطبة الرئيس علنًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، نظرًا للتقصير في تقديم الصورة الكاملة للحقيقة.

وأضاف الطيراوي أن الانهيار الخطير لدور القضاء وتعطيل منظومة المساءلة والمحاسبة، وتحول بعض المؤسسات إلى مظلة حماية للفاسدين، يجعل مرحلة الصمت قد انتهت، وأنه في حال استمرار هذا الواقع، لن يتردد في كشف جميع الملفات والقضايا الموثقة، كاملة وبالأسماء والتفاصيل، أمام الرأي العام الفلسطيني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، لفتح مسار محاكمة شعبية ووطنية وأخلاقية للفاسدين.

وشدد الطيراوي على أن حركة فتح لا يمكنها قبول استمرار هذا الواقع، ولا أن تصمت على تغوّل الفاسدين، مؤكّدًا أن حجب الحقيقة جريمة والتستر على الفساد خيانة، وكشفه واجب وطني لا يقبل التأجيل، خاصة في ظل ما تتعرض له فلسطين من مذابح في غزة واقتحامات وتنكيل يومي في الضفة الغربية.

واختتم رسالته قائلاً: "إن السكوت اليوم، أو الاكتفاء بإدارة الأزمات، لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها. والله على ما أقول شهيد."