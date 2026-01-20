التنمية تطلق مشروعا لدعم 50 ألف أسرة في قطاع غزة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إطلاق مشروع "نحن سندكم" بإشراف لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها سكان قطاع غزة، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأفادت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يشمل تقديم دعم مالي بقيمة 500 شيكل لصالح 50 ألف أسرة متضررة، وفق معايير مهنية معتمدة تضمن النزاهة والعدالة في توزيع المساعدات.

وأوضحت أن تمويل المشروع يتم من الأموال المصادرة من قبل لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والتي جُمعت من تجار مخالفين استغلوا حاجة المواطنين خلال فترة الإبادة الجماعية.

وأكدت أن إعادة هذه الأموال للمواطنين تأتي في إطار تصويب الخلل وحماية المجتمع وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وبيّنت وزارة التنمية الاجتماعية أن تفاصيل وآليات التنفيذ وشروط الاستفادة سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة عبر منصاتها المعتمدة.

وشددت الجهات المشرفة على استمرار العمل الوطني المسؤول وتعزيز التكافل الاجتماعي بما يخفف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

ويشهد قطاع غزة تدهورًا حادًا في الظروف المعيشية، وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، في ظل استمرار تداعيات الحصار والعدوان المتواصل.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 83% خلال عام 2024، ليصل إلى حوالي 362 مليون دولار فقط، بينما يعيش ما يقرب من 100% من السكان تحت خط الفقر، مع تصنيف أكثر من 97% منهم في حالة فقر مدقع.

ويبلغ معدل البطالة حوالي 80% من القوى العاملة، ما يزيد من معاناة السكان الذين يعتمد أكثر من 80% منهم على المساعدات الإنسانية للحصول على الغذاء، وسط تراجع حاد في القدرة على الإنتاج الزراعي مع فقدان أكثر من 95% من الأراضي الصالحة للزراعة.