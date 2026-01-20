إعلام الأسرى يحذر من انتهاكات الاحتلال في سجن النقب

حذر مكتب إعلام الأسرى، الثلاثاء، من استمرار الأوضاع الصحية السيئة التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبا بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن الغرفة 11 في قسم 25 بسجن النقب، تتعرض للاقتحام والقمع وسط أوضاع معيشية قاسية يعانيها الأسرى.

وبين أن إدارة سجن النقب تقتحم وتقمع الأسرى في الغرفة 11، وهم يعانون من سوء شديد في الطعام دون أي تحسّن، ضمن سياسة تجويع متواصلة.

ولفت المكتب إلى تدهور صحي وخدمي في القسم، حيث الحمّامات سيئة جدًا، وانسداد دائم في المصارف، وفورة (استراحة) غير منتظمة.

وأشار إلى انخفاض حاد في أوزان الأسرى، نتيجة نقص التغذية والإهمال المستمر.

وكشف تقرير مؤسسة إسرائيلية، عن استشهاد عشرات الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، في ظروف وُصفت بالبالغة القسوة.

وذكر مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن عدد الشهداء بلغ 84 أسيرًا فلسطينيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح التقرير أن سجون الاحتلال تحولت إلى منظومة متكاملة للتعذيب، تشمل العنف الجسدي والنفسي، والحرمان من الغذاء، ومنع العلاج الطبي، وفرض ظروف غير إنسانية.