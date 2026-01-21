الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الأسرى
21 يناير 2026 . الساعة: 09:47 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/309435
كلمات مفتاحية
الاسرى
سجون الاحتلال
جرائم الاحتلال
الاسرى الفلسطينيين
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
الاحتلال يصعّد من جرائمه جنوباً وبقاعاً ويرتكب مجزرة بحق مدنيين في بلدة علمات
أخبار رئيسية
رسالة الطيراوي تكسر جدار الصمت داخل فتح
العداءة روزان خيرة .. قدمي بُتِرت لكن روحي ما زالت تجري!
كارثة المياه في غزة: استنزاف قديم وعدوان سرّع الانهيار
آية شبير.. طفلة توقفت حياتها عند لحظة استشهاد إخوتها
نتنياهو يعرقل المرحلة الثانية ويُفخّخ مسار لجنة إدارة قطاع غزة
إيمان معرفي… ممرضةٌ فرنسية مُنِعت من العودة إلى غزة لأن (إسرائيل) لا تعرف معنى الإنسانية
عشائر غزة تدعو الهيئة الوطنية للعودة لغزة ومباشرة عملها فورًا
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
خروقات بلا سقف: الاحتلال يفرغ وقف إطلاق النار من مضمونه
انفوجرافيك:
بترٌ بلا أطراف… مأساة تتفاقم في غزة
انفوجرافيك:
100 طفل استشهدوا في غزة منذ وقف إطلاق النار
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل