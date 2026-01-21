تركيب "كشافات إنارة" في الشوارع والمُفترقات الرئيسة في خانيونس

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب كشافات الإنارة التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية وذلك في الشوارع والمفترقات الرئيسة بدعم من مؤسسة "مِداد فلسطين الخيرية" ضمن المساعي المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان خاصة في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن حرب الإبادة الإسرائيلية.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أهمية المشروع الذي سيساعد في تعزيز الرؤية البصرية في الشوارع والأحياء المختلفة وخاصة في المفترقات المهمة والحيوية، مشيرًا إلى أن المشروع يـأتي استمرارًا لمشاريع الإنارة التي تنفذها بلدية خان يونس في إطار الجهود المبذولة لتحسين الرؤية الليلية وتعزيز الخدمات المُقدمة للمواطنين والنازحين.

ودعا د. البطة جميع المؤسسات والجهات المانحة للإهتمام أكثر بمشاريع الإنارة، مشيرًا إلى أن الاحتلال قام بتدمير كافة شبكات الإنارة في خان يونس وقطاع غزة.

وأوضح د. البطة أن بلدية خان يونس تسعى بالرغم من شُح الإمكانات والموارد إلى تنفيذ المشاريع الطارئة والحيوية المختلفة لخدمة المواطنين سيما وأن خان يونس تستضيف (900) ألف مواطن ونازح، شاكرًا مؤسسة "مِداد" على دعم مشروع الإنارة في المدينة.

ومن جانبه بين م. علي بسام شعت بقسم الكهرباء التابع لدائرة الأشغال العامة والصيانة في البلدية أن الطواقم الفنية بدأت بتركيب كشافات الإنارة الموفرة للطاقة بقدرة (100) وات نوع (LED) والتي تعمل بنظام الطاقة الشمسية، في عدد من الشوارع حسب خطة العمل التي تم إعدادها مسبقًا.