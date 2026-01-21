الأربعاء.. 5 شهداء في غزة و1300 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، يوم الأربعاء، بوصول خمسة شهداء جراء إطلاق نار وقصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط وجنوب القطاع. وذكرت المصادر أن طفلة وسيدة استُشهدتا بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشاره جنوب مدينة خان يونس، فيما استقبل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع ثلاثة شهداء جراء قصف مدفعي استهدف شرق مدينة دير البلح.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن قوات الاحتلال ارتكبت نحو 1300 خرق جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى 20 يناير 2026، ما أسفر عن 1820 ما بين شهيد وجريح ومعتقل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وبنود الاتفاق الموقّع.

ميدانيًا، شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وشرقي دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال باتجاه مناطق شرق خان يونس ومدينة غزة. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف شرق بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي السياق ذاته، أطلقت بوارج الاحتلال الحربية النار باتجاه مراكب الصيادين قبالة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما جدّدت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في تصعيد متواصل رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار