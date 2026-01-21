منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يهنّئ إذاعتي صوت القدس وزمن باستئناف البث من غزة

رحّب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين باستئناف إذاعتي صوت القدس وزمن بثّهما الإذاعي من قطاع غزة، بعد توقف قسري طال مؤسسات إعلامية فلسطينية نتيجة العدوان الإسرائيلي والاستهداف المتواصل للبنية الإعلامية.

وهنّأ المنتدى، في رسالتين منفصلتين وجّههما لإدارتي الإذاعتين، إذاعة صوت القدس بمناسبة عودتها للبث الكامل بعد توقف دام قرابة عامين، وإذاعة زمن بمناسبة إعادة بثها وانطلاق بثها التجريبي كخطوة على طريق استئناف البث من قطاع غزة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة تعكس إصرار الإعلام الفلسطيني على استعادة دوره الوطني والمهني رغم التحديات الجسيمة.

وأكد المنتدى أن عودة الإذاعتين تمثّل رسالة صمود واضحة، ودليلًا على فشل محاولات إسكات الصوت الفلسطيني، مشيدًا بدورهما في نقل معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز الرواية الوطنية، والحفاظ على حق الفلسطينيين في إيصال صوتهم إلى العالم.

وجدّد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين دعمه الكامل لكافة وسائل الإعلام الفلسطينية، داعيًا إلى توفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق الإعلاميين في قطاع غزة.

