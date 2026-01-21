حصاد 2025 حصاد 2025

مجزرة إسرائيلية باستهداف مركبة صحفيين تتبع للجنة المصرية وسط قطاع غزة

مجزرة إسرائيلية باستهداف مركبة صحفيين تتبع للجنة المصرية وسط قطاع غزة

استُشهد ثلاثة صحفيين، اليوم الأربعاء، جراء استهداف طيران الاحتلال (الإسرائيلي) مركبتهم قرب المستشفى التركي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد ثلاثة صحفيين، إثر استهداف جيب كان يستقله صحفيون قرب المستشفى التركي في المحافظة الوسطى من القطاع، وبيّنت أن الشهداء هم الصحفي محمد صلاح قشطة، والصحفي المصور عبد الرؤوف شعت، والمصور أنس غنيم.

وأكدت المصادر أن الشهداء يتبعون للجنة المصرية، وكانوا يقومون بتصوير مخيم لها في المنطقة.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ صباح اليوم إلى 11 شهيدًا، بواقع ثلاثة شهداء شرق البريج، وثلاثة شهداء شرق دير البلح، وثلاثة شهداء في منطقة الزهراء، وشهيدين في مدينة خانيونس.

