حصاد 2025 حصاد 2025

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

"مركز شرطة الشرقية" في خانيونس يُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 100 ألف شيكل بين تاجرين

"مركز شرطة الشرقية" في خانيونس يُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 100 ألف شيكل بين تاجرين
"مركز شرطة الشرقية" في خانيونس يُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 100 ألف شيكل بين تاجرين

الرسالة نت

 أنهى مركز شرطة الشرقية بمحافظة خان يونس خلافًا ماليًا بقيمة100 ألف شيكل، نشب على خلفية معاملات تجارية في الخضروات والفواكه بين التاجر (أ.أ) والتاجر (ش.ح).

 وأوضح مدير مركز شرطة الشرقية أن المركز استقبل الشكوى، واستمع إلى أقوال الطرفين، وتابع تفاصيل الخلاف حتى جرى التوصل إلى حل ودي يرضي الجانبين.

 وبيّن أن التسوية تمت بالتراضي، بعد الاتفاق على دفع 20 ألف شيكل، وتقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات شهرية متتالية.

 وأكد مدير المركز حرص الشرطة على متابعة القضايا الاجتماعية والمالية بما يعزز السلم الأهلي ويضمن حفظ الحقوق وفق الأطر القانونية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/309454

كلمات مفتاحية

غزة حرب غزة شرطة الشرقية في خانيونس خلافات مالية خلافات مالية غزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.