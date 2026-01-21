"مركز شرطة الشرقية" في خانيونس يُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 100 ألف شيكل بين تاجرين

أنهى مركز شرطة الشرقية بمحافظة خان يونس خلافًا ماليًا بقيمة100 ألف شيكل، نشب على خلفية معاملات تجارية في الخضروات والفواكه بين التاجر (أ.أ) والتاجر (ش.ح).

وأوضح مدير مركز شرطة الشرقية أن المركز استقبل الشكوى، واستمع إلى أقوال الطرفين، وتابع تفاصيل الخلاف حتى جرى التوصل إلى حل ودي يرضي الجانبين.

وبيّن أن التسوية تمت بالتراضي، بعد الاتفاق على دفع 20 ألف شيكل، وتقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات شهرية متتالية.

وأكد مدير المركز حرص الشرطة على متابعة القضايا الاجتماعية والمالية بما يعزز السلم الأهلي ويضمن حفظ الحقوق وفق الأطر القانونية.