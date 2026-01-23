الدفاع المدني يحذّر من مخاطر منخفض جوي قاسٍ يهدد النازحين

حذّر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، من انخفاض حاد في درجات الحرارة مصحوب برياح قوية، ما من شأنه تفاقم المخاطر على المواطنين، لا سيّما في مناطق النزوح والمباني المتضررة.

وأوضح بصل في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، اليوم الجمعة، أن الأجواء الباردة والقاسية تنذر بإمكانية انهيار مبانٍ آيلة للسقوط تضررت سابقًا بفعل القصف، إضافة إلى خطر وقوع وفيات وإصابات نتيجة البرد الشديد، خاصة بين الأطفال الرضّع وكبار السن والمرضى، في ظل انعدام وسائل التدفئة وتهالك الخيام وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات الحماية.

وأكد أن طواقم الدفاع المدني تعمل بإمكانيات محدودة جدًا، في ظل نقص حاد في المعدات والوقود، ما يضاعف من صعوبة الاستجابة السريعة للنداءات خلال هذه الظروف الجوية القاسية.

ووجّه بصل نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، مطالبًا بالتدخل الفوري والضغط الجاد لتأمين إدخال مواد الإيواء والوقود ووسائل التدفئة والاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتوفير حماية عاجلة للمدنيين.

وحذّر المتحدث باسم الدفاع المدني، من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يحوّل الليالي الباردة إلى كارثة جديدة تهدد أرواح المواطنين في قطاع غزة.

وتسببت المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة مع بداية دخول فصل الشتاء، بانهيار أكثر من 50 منزلاً ومبنىً كانت متضررة ومقصوفة سابقاً، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين نتيجة المنخفضات وانهيار البنايات السكنية فوق رؤوسهم حيث لجؤوا إليها بعد فقدانهم لمساكنهم الأصلية بسبب قصفها، في ظل غياب أي بدائل آمنة، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

كما سُجّلت وفيات نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 127,000 خيمة عن الخدمة، ولم تعد صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد عن 1.5 مليون نازح.