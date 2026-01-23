إسبانيا ترفض الانضمام إلى "مجلس السلام"

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الجمعة، أن إسبانيا لن تنضم إلى “مجلس السلام” الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً، مؤكداً أن القرار يهدف إلى الحفاظ على اتساق السياسة الخارجية الإسبانية مع النظام متعدد الأطراف ومنظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال سانشيز للصحفيين عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “نحن نقدر الدعوة، لكننا نرفضها”، مشيراً إلى أن المجلس لم يشمل السلطة الفلسطينية ضمن أعضائه.

وكان الرئيس ترامب قد أطلق المجلس رسمياً يوم الخميس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث وقع ميثاقه التأسيسي عدد من الدول بشكل مفاجئ. وقد دُعيت نحو 60 حكومة للانضمام، لكن عدداً قليلاً من حلفاء واشنطن الغربيين أعلنوا قبولهم ذلك علناً، وكان من بينهم المجر وبلغاريا داخل الاتحاد الأوروبي. كما وقع المجلس الأرجنتين والكيان الصهيوني والسعودية.