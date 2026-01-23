قناة “ميراث الملثّم” على تيليجرام تثبت حضورها بقوة وتستقطب نحو 100 ألف متابع 

في دلالة واضحة على الشعبية الجماهيرية التي يحظى بها القائد الراحل الشهيد أبو عبيدة، استطاعت قناة “ميراث الملثّم” على منصة تيليجرام أن تجذب ما يقارب 100 ألف متابع خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا (أقل من شهر)، ما يعكس شغف جمهور واسع من المتابعين بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بسيرة الفقيد، وإرثه الفكري والعملي والشخصي.

القناة – التي تُدار من قبل عائلة الراحل حذيفة سمير عبد الله محمود ياسين الكحلوت (الملثّم) – أصبحت بمثابة منصة رئيسية لنشر المقاطع، الشهادات، التحليلات، والمحتوى المتعلق بشخصيته، وتفاصيل حياته وإنجازاته، كما تشكل مرجعًا للباحثين والمؤرخين والمهتمين بسرد تاريخ هذا القائد وتأثيره على محيطه.

ويرتكز محتوى القناة بشكل أساسي على السيرة الذاتية للراحل الملثّم، وشهادات من عايشوه وتعاونوا معه في العمل والجهاد، ومواقف وتحليلات عن أثره في الجماهير، بالإضافة إلى آراء علماء وشخصيات تحدثوا عنه وعن مكانته.

ويبدو أن هذا التخصص الدقيق هو ما جذب جمهورًا متناميًا من المتابعين، إذ تمنح القناة اهتمامًا فريدًا بتفاصيل شخصية وشهادات شخصية وغنية لا تتوفر دائمًا في وسائل الإعلام التقليدية.

وكانت عائلة الملثّم افتتحت القناة بنشر بيانًا رسميًا بمثابة إعلان عزاء واعتزاز، حمل في طياته مشاعر الفخر والمصاب الجلل بفقدان ابنهم القائد، كما سلط الضوء على:

مكانة الفقيد ودوره المجتمعي والديني.

سيرته الحياتية منذ الصغر وحتى نيله الشهادة.

قيمه وأخلاقه، ومسيرته التعليمية والعلمية.

التأكيد على استمرارية نشر إرثه بين الجماهير.

وقد أعاد البيان نشره العديد من الناشطين على منصات التواصل، مما ساهم في زيادة الوعي بالقناة وتعريف جمهور أوسع بمحتواها.

ومن أبرز ما نشرته قناة الملثم مؤخرًا شهادة حول دوره القيادي في إدارة اللجان وحل النزاعات، وأسلوبه الهادئ في التواصل والتوجيه، وثقته بالدقة والجودة قبل السرعة في العمل الإعلامي، وتأثيره الكبير في المحيطين به.

وتُعد هذه الشهادة واحدة من بين مواد تعكس الجانب الإنساني والقيادي للملثّم، ما أسهم في تعزيز ارتباط الجمهور بما تنشره القناة من محتوى موثّق وذو قيمة.

الاستجابة الكبيرة من المتابعين لم تكن صدفة، بل هي دلالة واضحة على شعبية شخصية أبو عبيدة في أوساط الجمهور الذي يرى فيه رمزًا أو قائدًا أو مصدر إلهام في الدفاع عن قضيته.