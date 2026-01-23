رفض استقبال السفير الأمريكي في بيت عزاء اللواء الصرايرة

اعتذرت عائلة اللواء المتقاعد إبراهيم الصرايرة (أبو معاذ) عن استقبال السفير الأمريكي لدى الأردن، جيمس هولتسنايدر، أثناء محاولته تقديم واجب العزاء بوفاة الفقيد في ديوان أبناء الكرك بمنطقة دابوق في العاصمة عمّان.

ويُعد هذا الرفض الثاني من نوعه خلال أيام، إذ سبق لعشيرة الضمور أن اعتذرت عن استقبال السفير الأمريكي خلال بيت عزاء رئيس بلدية الكرك الأسبق، الدكتور عبد الله زعل الضمور.

وكتب أحد أقارب الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي أن العائلة قررت رفض استقبال السفير الأمريكي، مشيرًا إلى تمسّك الفقيد بقيمه الدينية والوطنية، وقال: “عمي صاحب الدين والوفاء للوطن ولدينه الاسلام ابراهيم باشا الصرايره الذي كان وفي لدينه ولجهازه الامني ولمن حوله …… لقد تم رفض استقبال السفير الأمريكي”.

ويأتي ذلك في وقت لوحظ فيه ازدياد نشاط السفير الأمريكي في الأردن خلال الفترة الأخيرة، من خلال تكثيف حضوره في المؤسسات الرسمية وتوسيع زياراته الاجتماعية، بما في ذلك المشاركة في بيوت العزاء والمناسبات الاجتماعية، الأمر الذي أثار جدلًا في الأوساط الصحفية والسياسية والاجتماعية حول طبيعة هذا الحضور وتوقيته.

