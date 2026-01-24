أمن المقاومة يكشف لـ "الرسالة نت" كيف تتلقى العصابات العميلة مخصصاتها المالية؟

كشف ضابط في أمن المقاومة عن أدوار خطيرة تقودها العصابات العميلة التي تحتمي بالاحتلال في المناطق الصفراء؛ يوفر لها الاحتلال عن طريقها الرواتب والمخصصات المالية.

وقال الضابط في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن الاحتلال يرسل لهذه العصابات مواد مخدرة "حبوب" بكميات كبيرة؛ ويطلب منهم بيعها في أوساط الشبان بغزة؛ مقابل حصولهم على أموال هذه المخدرات.

وذكر الضابط أن تحقيقات أمن المقاومة مع عدد من المتورطين بهذه العصابات؛ قال إن الاحتلال يرسل بشكل دائم وشهري هذه المخدرات؛ وصرفها كمخصصات لهذه العصابات من أجل الحصول على المال.

وتنسق العصابات فيما بينها من أجل بيع هذه المخدرات بين الشباب في جريمة مركبة أخرى يرتكبونها بحق المجتمع؛ وأضاف الضابط: "التحقيقات أثبتت أن هؤلاء يجتمعون في نقاط ميتة يسمونها "بنك" ويستلم كل منهم حصته من المخدرات ويقوم ببيعها في السوق".

وأوضح أن هذه المخدرات ترسل بكميات كبيرة بهدف اسقاط الشباب الفلسطيني بالقطاع؛ ويركز فيه على فئة الشباب المراهقين؛ ويتم بيعهم الحبوب بأساليب متعددة.

وذكر أنّ أمن المقاومة نجح خلال الفترة الماضية في كشف عدد كبير من هذه الشبكات، وملاحقة المتورطين فيها من العملاء؛ متابعا: "هؤلاء يعاملهم الاحتلال بكل حقارة واستخفاف؛ ويهين الأفراد ويحط من كرامتهم ويتعامل معهم على أنهم فقط متعاطي حشيش ومخدرات".

وبين أن ذلك يترافق مع تمويل يقدمه محمود الهباش إلى جانب دولة عربية خليجية تمول هذه العصابات بأموال أخرى؛ تصلهم بشكل مباشر؛ من أجل تقوية صفوفهم.

وبين المصدر أن هذه العصابات تتلقى بشكل مستمر ضربات؛ ولولا وجودها في المناطق الصفراء تحت حماية الاحتلال؛ لتم القضاء عليها بشكل كامل؛ مشيرا لعدد كبير منهم سلم نفسه وعاد لأهله عبر عشائره؛ في ظل ما يجدونه من إهانة على يد الاحتلال.