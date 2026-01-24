حماس: تهجير الاحتلال لعائلات شلال العوجا عملية اقتلاع ممنهجة

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن تهجير الاحتلال لـ15 عائلة جديدة من تجمع شلال العوجا في أريحا، وما سبقه من تهجير 94 عائلة من المنطقة ذاتها، هو عملية اقتلاع ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وجريمة تهجير قسري مكتملة الأركان ترتكب على مرأى العالم.

وحذر مرداوي اليوم السبت، من خطورة ما يقوم به الاحتلال من تهجير للعائلات في مختلف محافظات الضفة، عبر التضييق والترهيب والمصادرة والهدم والاعتداءات المتكررة، ورزع بؤر استيطانية جديدة بسياسة الأمر الواقع.

وشدد على أن الصمت على تهجير سكان تجمع شلال العوجا اليوم يعني فتح الباب لاقتلاع تجمعات أخرى غداً، فالمخطط لا يقف عند حدود هذا التجمع، بل يستهدف الوجود الفلسطيني برمته في الأغوار وكامل الضفة الغربية.

وطالب بتعزيز الفعل الميداني المقاوم، والإسناد الشعبي، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك بكل قوة للجم الاحتلال واتخاذ كل العقوبات الرادعة بحقه والعمل على وقف توسعه الاستيطاني بكل السبل.