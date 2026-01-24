وزارة الصحة بغزة تعيد تشغيل أجهزة التصوير الطبي الملون

قالت وزارة الصحة في غزة إنها تمكنت استعادة خدمات التصوير الطبي التشخيصية بتفعيل التصوير الطبي الملون في مركز صحي الدرج بمدينة غزة.

وشددت الوزارة في بيان لها يوم السبت، على أن الاحتلال تعمد تدمير أجهزة التصوير الطبي خلال حرب الإبادة منها أجهزة الفلوروسكوبي وخروجها عن الخدمة.

ولفتت إلى أن استعادة الخدمة تأتي ضمن جهود تحقيق مستويات التعافي في مختلف عناوين الخدمة الصحية .

وبين مدير وحدة التصوير الطبي إبراهيم عباس، بدء إجراء الفحوصات بالتصوير الملون لعدد من الحالات.

وذكر أن الخدمة ساهمت بشكل كبير في التشخيص ومتابعة العلاج اللازم.