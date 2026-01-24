بلجيكا تحظر مرور طائرات تحمل أسلحة لـ(إسرائيل)

أفادت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية، بصدور مرسوم ملكي يحظر توقف وعبور طائرات تنقل معدات عسكرية إلى "إسرائيل"، التزاما بالقانون الدولي.

وأوضحت المتحدثة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن بلادها حظرت تصدير ونقل الأسلحة إلى "إسرائيل" التي تستخدم في فلسطين.

وقالت: نفعل كل ما في وسعنا لتجنب المساهمة في تفاقم الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتفرض العديد من دول العالم، بما فيها دول أوروبية، قيودا على نقل السلاح والعتاد العسكري إلى "إسرائيل".

ومن الدول التي تفرض قيودا على شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل" أعضاء مجموعة لاهاي (تكتل دولي لمحاسبة إسرائيل) التي تعهد أعضاؤها المؤسسون بمنع السفن التي تحمل أسلحة إلى "إسرائيل" من الرسو في موانئهم، وكذلك إسبانيا، وتركيا.

وتضم مجموعة لاهاي كل من جنوب إفريقيا والسنغال وماليزيا وناميبيا وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وجزر بليز.