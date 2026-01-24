حصاد 2025 حصاد 2025

استشهاد مواطن وإصابة آخر في قصف (إسرائيلي) جنوبي وشمالي قطاع غزة

استُشهد مواطن، مساء يوم السبت، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن نور فريد أبو سته (26 عامًا) إثر قصف إسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب مساء اليوم مواطن برصاصة في الرأس أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى أربعة بالإضافة لعدد من المصابين.

وكان ثلاثة مواطنين بينهم طفلين ارتقوا صباح اليوم بنيران جيش الاحتلال في شمالي وجنوبي القطاع.

كلمات مفتاحية

غزة قطاع غزة قصف استشهاد قصف إسرائيلي استشهاد مواطن

