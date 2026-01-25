وفاة القيادي في حماس عطا الله أبو السبح

توفي اليوم الأحد القيادي الفلسطيني البارز الدكتور عطا الله أبو السبح، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد مسيرة حافلة امتدت لعقود في العمل السياسي والأكاديمي والثقافي، ترك خلالها أثرًا واضحًا في المشهد الوطني الفلسطيني.

ويُعد أبو السبح من قادة الجيل المؤسس لحركة حماس في قطاع غزة، إذ اضطلع بأدوار محورية في إدارة الشأنين السياسي والتنظيمي داخل الحركة، وشارك في ملفات وطنية متعددة، ما جعله أحد الأسماء البارزة والمؤثرة في مسيرتها السياسية والفكرية.

وتولى الراحل عدة مناصب رسمية في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، أبرزها وزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية العاشرة، ووزير شؤون الأسرى والمحررين، حيث عُرف بنشاطه المكثف في تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، وسعيه الدؤوب لنقل معاناتهم إلى المحافل الدولية، والدفاع عن حقوقهم في مواجهة سياسات الاحتلال.

إلى جانب حضوره السياسي، كان أبو السبح أكاديميًا وأديبًا بارزًا، إذ عمل أستاذًا في الجامعة الإسلامية بغزة، وأسهم بفاعلية في الحياة الثقافية الفلسطينية، شاعراً وكاتباً، وأصدر دواوين شعرية ومؤلفات فكرية تناولت قضايا المجتمع والسياسة، جامعًا بين الطرح الوطني والبعد الإنساني.

وُلد أبو السبح عام 1948 في قرية السوافير الشرقي شمال عسقلان، التي دُمّرت إبان الاحتلال الإسرائيلي، ونشأ في بيئة اللجوء بمدينة رفح. وتلقى تعليمه في كلية مجتمع رام الله وجامعة النجاح الوطنية، قبل أن ينال درجة الدكتوراه من جامعة أم درمان الإسلامية في السودان عام 1995.

وعُرف الراحل بمواقفه الصلبة تجاه قضايا الأسرى والمقاومة، ودعوته المتواصلة إلى تثبيت الحقوق الفلسطينية، وحشد الدعم العربي والدولي للقضية، لا سيما خلال فترة توليه وزارة شؤون الأسرى.

وبرحيله، يفقد المشهد الفلسطيني شخصية وطنية جامعة تركت بصمتها في العمل السياسي والفكري داخل حركة حماس، وأسهمت في صياغة مواقفها تجاه قضايا مركزية، وفي مقدمتها ملف الأسرى والمشروع الوطني الفلسطيني في ظل تحديات متصاعدة..