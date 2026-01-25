حماس تنعى القائد المفكر الدكتور عطا الله أبو السبح

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم القائد الوطني والمفكر الإسلامي الدكتور عطا الله أبو السبح (أبو علاء)، عضو المكتب السياسي للحركة، والوزير الأسبق، وعضو المجلس التشريعي، والمفكر والأديب والشاعر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 87 عاماً.

وقالت الحركة في بيان النعي: إن الدكتور أبو السبح قضى حياته في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية، ودعم حقوق شعبه في ميادين السياسة والفكر والأدب والتعليم، وكان له دور بارز في الدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني ودعم الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، إضافة إلى حضوره الفاعل في المجتمع والساحة الوطنية بروح السياسي والأكاديمي المقاوم.

وأشارت حماس إلى أن الدكتور أبو السبح كان مثالاً للصبر والاحتساب، ومرابطاً على أرض غزة، ملتزماً بخدمة شعبه حتى لحظة وفاته.

وتقدمت الحركة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته وآل السبح الكرام، وإلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.