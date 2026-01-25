كتائب القسام تؤكد تزويد الوسطاء بمعلومات دقيقة حول جثة الجندي ران غويلي

أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن الكتائب أطلعت الوسطاء على جميع التفاصيل والمعلومات المتوفرة لديها بشأن مكان تواجد جثة الجندي الإسرائيلي ران غويلي، مشددًا على أن ما يثبت مصداقية هذه المعلومات هو شروع العدو فعليًا بالبحث في أحد المواقع استنادًا إلى ما قُدّم عبر الوسطاء.

وأوضح أبو عبيدة أن كتائب القسام حريصة كل الحرص على إغلاق هذا الملف بشكل كامل ودون أي مماطلة، مراعاةً لمصلحة الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن العمل جرى في ظروف معقدة وشبه مستحيلة من أجل استخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم ومتابعة الوسطاء.

ودعا الناطق باسم القسام الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا التزام الكتائب بما تم التوافق عليه رغم تعنت الاحتلال وتنصله من التزاماته.