شهيدان وعدة إصابات بنيران الاحتلال في غزة وسط تصاعد خروق وقف إطلاق النار

استُشهد مواطنان، يوم الإثنين، وأُصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر محلية إن المواطن محمد خالد عبد المنعم استُشهد بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال في منطقة الزرقا شمال شرقي مدينة غزة.

كما أفادت باستشهاد مواطن آخر برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة، في استمرار لاستهداف المدنيين في مختلف مناطق القطاع.

وفي السياق ذاته، أُصيبت الطفلة بدرية عصام صقر برصاص قوات الاحتلال في محيط الحي النمساوي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مختلف محافظات قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب مصادر محلية، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف مربعات سكنية كاملة شرقي مدينة غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية والمروحيات استهدف حي التفاح.

وفي وسط قطاع غزة، نفذ طيران الاحتلال ثلاث غارات جوية شرقي مدينة دير البلح.

أما في جنوبي القطاع، فأفادت المصادر بأن المناطق الشرقية لمدينة خان يونس شهدت تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي، تزامنًا مع قصف مدفعي ثقيل وإطلاق نار من الدبابات والمروحيات.