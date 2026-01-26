قمع واقتحام عنيف لأسيرات سجن الدامون بذريعة “ملاعق سلطة”

قال مكتب إعلام الأسرى إن أسيرات سجن الدامون تعرضن لاقتحام وقمع عنيف بتاريخ 20/1/2026، بذريعة وجود "أداة حادة"، ليتبيّن لاحقًا أن الأمر لا يتجاوز استخدام ملاعق لإعداد طبق سلطة.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن قوات السجن اقتحمت غرفتي (1) و(2)، وسكبت الطعام على الأرض، وطرحت الأسيرات أرضًا، وأجبرتهن على وضع الأيدي فوق الرؤوس.

وأضاف أن إدارة السجن صادرت جميع الملاعق واعتبرتها "أدوات حادة"، واستبدلتها بملاعق بلاستيكية رديئة، وفرضت عقوبات جماعية شملت الحرمان من "الفورة" حتى اليوم التالي.

وأشار إلى أن الأسيرات يعشن أوضاعًا معيشية قاسية، تتمثل في طعام رديء وقليل، وبرد شديد، ونقص في الملابس والأغطية، إلى جانب تحديد استخدام الحمام خلال الفورة بمدة تتراوح بين 40 و60 دقيقة فقط.

ولفت المكتب إلى نقطة خطيرة، تتمثل في معاناة إحدى الأسيرات من نزيف رحم مستمر دون تلقي علاج، رغم علم إدارة السجن بحاجتها إلى تدخل جراحي.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن ما يجري في سجن الدامون هو سياسة قمع وإذلال ممنهجة، تتصاعد إلى مستوى الخطر الصحي في ظل الإهمال الطبي المتعمد، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسيرات.