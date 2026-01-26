حماس: الاحتلال يواصل حربه وحصاره تحت غطاء اللقاءات والأحاديث عن السلام ومجلسه

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن الاحتلال الصهيوني يصعّد من عمليات القصف ونسف المنازل وزيادة التوغلات التي يصاحبها ارتقاء شهداء وسقوط جرحى وعمليات نزوح وتهجير، ما يعني أن الاحتلال يواصل حربه لإبادة أهلنا في غزة.

وشدد قاسم اليوم الإثنين، على أن الاحتلال يواصل الحرب والحصار تحت غطاء اللقاءات والأحاديث عن السلام ومجلسه والوساطات واللقاءات التي لم توقف سيل الدم لشعبنا في غزة، ولا تدمير ما تبقى من حجر في عملية تطهير عرقي على مرأى العالم.

ودعا المتحدث باسم حركة حماس جميع الأطراف التي تتحدث عن إرساء السلام ووقف الحرب، إلى الضغط الحقيقي على الاحتلال لوقف حربه على غزة ورفع الحصار وتنفيذ استحقاقات اتفاق شرم الشيخ.

