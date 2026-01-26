لجنة التكنوقراط في غزة… كيف تقرأ حكومة الاحتلال "اليوم التالي للحرب"





كشفت ورقة تقدير موقف سياسي صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن الموقف الإسرائيلي من تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة يعكس حالة مركّبة من القلق والتردد، بين رفض سياسي معلن وقبول اضطراري فرضته اعتبارات العلاقة مع الولايات المتحدة والتوازنات الإقليمية.

ويشير التقدير إلى أن إعلان الإدارة الأمريكية عن تشكيل لجنة تكنوقراط ضمن إطار "مجلس السلام" لم يُنظر إليه داخل الكيان الإسرائيلي بوصفه خطوة إدارية فحسب، بل باعتباره تحوّلًا سياسيًا قد يعيد رسم ملامح النظام السياسي في غزة ويحدّ من قدرة الاحتلال على التحكم بمستقبل القطاع.

اعتراض تكتيكي وقبول اضطراري

يوضح التقدير أن رد الفعل الإسرائيلي الأولي اتسم بالاعتراض على تركيبة اللجنة، خاصة بسبب الدور القطري والتركي، غير أن هذا الاعتراض سرعان ما تحوّل إلى قبول وظيفي محسوب، هدفه الحفاظ على هامش التأثير داخل الإطار الجديد بدل الوقوف خارجه.

كما يكشف التقدير عن انقسام داخل النخبة الإسرائيلية بين تيار حكومي يراهن على الحسم العسكري دون رؤية سياسية واضحة، وتيار معارض يرى أن غياب البدائل السياسية لحكم حماس فتح الباب أمام تدخل أطراف إقليمية منافسة.

أزمة استراتيجية لا عسكرية فقط

ويرصد التقرير مواقف الصحافة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي عبّرت عن إدراك متزايد بأن الأزمة في غزة لم تعد عسكرية فقط، بل سياسية واستراتيجية، وأن حكومة الاحتلال فشلت في تحويل الإنجازات العسكرية إلى مكاسب سياسية قابلة للاستدامة.

كما يبرز التقدير ثلاثة سيناريوهات محتملة للموقف الإسرائيلي تجاه لجنة التكنوقراط، تتراوح بين الاحتواء والتوظيف، والإفشال غير المباشر، والتصعيد العسكري المحدود، بما يعكس مرونة تكتيكية في إدارة مرحلة ما بعد الحرب.

توصيات فلسطينية لمرحلة ما بعد الحرب

ويختتم التقدير بجملة توصيات للفلسطينيين، أبرزها تعزيز التنسيق الداخلي، والاستفادة من الإطار الدولي دون التفريط بالحقوق السياسية، والاستعداد لمختلف السيناريوهات الإسرائيلية، بما يتيح للفلسطينيين تحويل المرحلة الانتقالية إلى فرصة لتعزيز موقعهم السياسي والإداري.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة دراسات تحليلية يصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية بهدف قراءة التحولات في المشهد الفلسطيني–الإسرائيلي، وتقديم تقديرات موقف معمّقة تساعد صناع القرار والباحثين والإعلاميين على فهم ديناميات المرحلة الراهنة.

