سرايا القدس تكشف كذب الاحتلال في قضية جثة ران غويلي

كشف الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أن المقاومة كانت قد سلّمت الوسطاء إحداثيات جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي قبل ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد المماطلة بشكل مقصود في عمليات التنسيق والبحث، رغم توفر المعلومات اللازمة.

وأوضح أبو حمزة، في تصريح صحفي، أن هذا المستجد ينسجم مع ما أعلنته فصائل المقاومة سابقًا حول التزامها الكامل باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ملف الأسرى، مشددًا على أن التأخير في الإعلان عن العثور على الجثة لا يعود إلى نقص المعلومات، بل إلى تعطيل إسرائيلي متعمّد.

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي التعرّف رسميًا على جثة الأسير ران غويلي، عقب عمليات فحص شملت عشرات الجثث، وإعلان إسرائيل إغلاق ملف الرهائن بشكل كامل، في خطوة اعتبرتها فصائل فلسطينية تأكيدًا إضافيًا على وفاء المقاومة بالتزاماتها.

في السياق ذاته، كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أكدت أن المقاومة بذلت جهودًا كبيرة في ملف البحث عن جثمان الأسير الأخير، وزوّدت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولًا بأول، معتبرة أن إنجاز هذا الملف يُسقط أي ذرائع لاستمرار تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت حماس، والآن سرايا القدس، الوسطاء والدول الضامنة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ كامل بنود الاتفاق دون مماطلة، وعلى رأسها فتح معبر رفح في الاتجاهين دون قيود، وإدخال احتياجات قطاع غزة بالكميات المطلوبة، ورفع الحظر عنها، إلى جانب الانسحاب الكامل من القطاع وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارته.