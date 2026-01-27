خاص| الأونروا تقرر خصم 20% من رواتب موظفيها بغزة

قال مصدر خاص بالاتحاد العام لموظفي أونروا إن إدارة الاونروا قررت خصم 20% من رواتب العاملين على رأس عملهم في قطاع غزة.

وأوضح المصدر لـ"الرسالة نت"، أن القرار استثنى العاملين في البيئة والأمن؛ إلى جوار كبار الموظفين بالأونروا سواء المتواجدين في القطاع أو في خارجه.

وذكر أن هؤلاء لم يصلهم قرار خصومات ولا فصل؛ خلافا للقرارات التي صدرت بحق العاملين في الأونروا.

وبين أن الأونروا ماضية في طريقها فصل 650 موظف؛ في ظل رفض الإدارة كل الوساطات التي تدخلت لإنهاء الأزمة.

وأكدّ المصدر أن الموظفين المفصولين رفضوا التوقيع على قرار انهاء خدماتهم؛ ولا تزال لديهم فعاليات يعبرون فيها عن رفضهم للقرار.

وبين أن الأونروا تخلت عن 2800 وظيفة مدرس كان يفترض تثبيتهم خلال الأعوام من24- 26م.