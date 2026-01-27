الصحة: 20 ألف مريض في غزة ينتظرون السفر للعلاج بالخارج

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم خطير في الأوضاع الصحية للمرضى والجرحى، جراء استمرار إغلاق المعبر أمام حركة مغادرتهم للعلاج بالخارج، مؤكدة أن هذا الإغلاق يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن 20 ألف مريض ممن لديهم تحويلات طبية مكتملة ما زالوا ينتظرون السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، وخروج معظم الخدمات التخصصية عن الخدمة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المستشفيات، ما فاقم من قوائم الانتظار للعلاج بالخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن 440 حالة من الحالات المسجلة تُصنّف على أنها حالات إنقاذ حياة، فيما توفيت 1268 حالة وهي بانتظار السماح لها بالسفر للعلاج بالخارج.

وبيّنت أن مرضى الأورام يُعدّون من الفئات الأكثر تضررًا ومعاناة بفعل إغلاق المعبر، وعدم توفر العلاجات التخصصية والخدمات التشخيصية، لافتة إلى أن 4000 مريض أورام مدرجون على قوائم الانتظار العاجلة للسفر.

كما أفادت بأن 4500 حالة ممن لديهم تحويلات مسجلة هم من الأطفال، في حين لم يتمكن سوى 3100 مريض فقط من مغادرة قطاع غزة منذ إغلاق معبر رفح البري في 7 مايو 2024.

وحذّرت وزارة الصحة من نتائج صحية لا يمكن توقعها، قد تؤدي إلى زيادة وفيات المرضى وتفاقم قوائم التحويلات للعلاج بالخارج، مؤكدة أن فتح المعبر، وتسهيل خروج المرضى والجرحى، وضمان انسيابية دخول الإمدادات الطبية الضرورية بات الملاذ الأخير أمام هؤلاء المرضى.