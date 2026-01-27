4 شهداء و3 مصابين بقصف (إسرائيلي) شرقي غزة

استشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، صباح يوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، في قصف إسرائيلي قرب مقبرة البطش بحي التفاح شرقي غزة.

وأوضحت أن الشهداء هم: محمود أحمد لولو، عبد القادر أبو خضر، عبد الكريم غباين، ويوسف الريفي.

وصباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وجوي، إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت طائرة مروحية النار على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت شرقي خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات غربي رفح.

وفي السياق ذاته، هاجمت بحرية الاحتلال مراكب الصيد، وسط إطلاق نار وقذائف في بحر خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.