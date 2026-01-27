صعود لافت لمنصة “UpScrolled” الفلسطينية بعد استحواذ لاري إليسون على تيك توك

في تحول لافت على خريطة المنصات الرقمية العالمية، بدأ ملايين المستخدمين يتجهون جماعيًا نحو تطبيق UpScrolled، المنصة الاجتماعية التي أسسها المهندس الفلسطيني–الأسترالي عصام حجازي، بعد أن أعلنت شركة Oracle الأميركية بقيادة الملياردير لاري إليسون استحواذها على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف واسعة حول “الرقابة والتلاعب بالخوارزميات” وحرية التعبير.

في 22 يناير 2026 تم الانتهاء من صفقة بقيمة 14 مليار دولار تحوّل بموجبها ملكية العمليات الأميركية لتيك توك إلى كيان أميركي جديد تديره شركات محلية، من بينها Oracle التي يترأسها لاري إليسون، ما أثار جدلًا واسعًا حول تغير السياسة التحريرية وخيارات المحتوى في التطبيق الصيني الأصل.

بعد الإعلان، اشتكى عدد كبير من مستخدمي تيك توك الأميركيين من تغيّر في خوارزميات العرض وظهور مشكلات في الوصول إلى المحتوى، إضافة إلى رسائل تظهر لهم بضرورة الموافقة على شروط خصوصية جديدة تجمع بيانات أكثر حساسية، ما زاد موجة عدم الثقة تجاه إدارة تيك توك تحت السيطرة الأميركية الجديدة.

في المقابل، شهد تطبيق UpScrolled — وهو منصة للتواصل الاجتماعي تشبه في واجهتها مزيجًا بين الفيديوهات القصيرة والأنشطة الاجتماعية – قفزة غير مسبوقة في عدد التنزيلات، وتصدر مراكز متقدمة في قوائم App Store في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا خلال أيام قليلة فقط، ما يعكس هجرة مستخدمين واسعة بحثًا عن “منصة بلا رقابة ولا مليارديرات”.

من هو عصام حجازي؟

أسس عصام حجازي منصة UpScrolled في عام 2025، مستفيدًا من خبرته الطويلة في قطاع التكنولوجيا، بعد أن شعر بأن منصات التواصل الكبرى “خنقت حرية التعبير” وفرضت رقابة خفية وخوارزميات موجّهة تحدّ من وصول المحتوى بحسب توجهات سياسية وتجارية.

وذكرت منشورات نشرتها حسابات على شبكات التواصل أن حجازي فقد أكثر من 60 فردًا من عائلته في غزة خلال الحرب، وهو ما شكّل دافعًا شخصيًا له للمساهمة في خلق مساحة رقمية بديلة تسمح “لأصوات المهمّشين والمقموعين أن تُسمع بدون تدخلات خفية أو تلاعب بالخوارزميات”. وفق موقع UpScrolled نفسه، تم تصميم المنصة لتكون حيادية في المحتوى، دون تفضيل سياسي أو تجاري، دون “shadowbans” (حظر صامت للمحتوى)، ودون فرض أجندات محددة، ما يمنح المستخدم حرية أكبر في التعبير ومشاركة محتواه.

ردود فعل المجتمع الرقمي

التفاعل مع المنصة الجديدة كان سريعًا. مؤثرون ونشطاء على منصات أخرى شجّعوا متابعيهم على الانضمام إلى UpScrolled، معتبرين إياها مساحة حرّة بلا رقابة تعسفية.

بعض المنشورات الرقمية أفادت بزيادة في أعداد المستخدمين تجاوزت 100 ألف مستخدم جديد في يوم واحد، رغم الضغط الكبير على خوادم التطبيق.

وتظهر البيانات الأولية أن التطبيق دخل قائمة أفضل 10 تطبيقات تحميل في عدة دول، وهو مؤشر قوي على ردّة فعل قوية من قِبل المستخدمين الذين يبحثون عن بدائل بعد ما اعتبروه “تحوّلًا نحو مزيد من الرقابة والمراقبة”.