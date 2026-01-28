تحذيرات صحية خطيرة في غزة: مخاوف من تفشّي الحمى الشوكية وتدهور غير مسبوق في صحة الأمهات والمواليد

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تطورات صحية بالغة الخطورة، في ظل استمرار تداعيات الحرب والانهيار العميق في المنظومة الصحية، مؤكدة أن القطاع يواجه خطرًا حقيقيًا بتفشّي أمراض وبائية، بالتزامن مع تسجيل مؤشرات مقلقة تتعلق بصحة الأمهات والمواليد.

وقال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة، الدكتور جميل سليمان، إن تسجيل إصابات بمرض الحمى الشوكية في جنوب قطاع غزة يُنذر بخطر فعلي بانتقال المرض وانتشاره نحو شمال القطاع، في ظل واقع صحي متدهور وظروف طبية بالغة الخطورة.

وأوضح سليمان أن طبيعة مرض الحمى الشوكية وسرعة انتشاره في البيئات المكتظة بالسكان، إلى جانب موجات النزوح المتواصلة والتنقل القسري، تجعل من أي بؤرة إصابة تهديدًا مباشرًا لجميع مناطق القطاع، محذرًا من أن اتساع نطاق العدوى قد يخرج الوضع الصحي عن السيطرة.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية في غزة تعيش ظروفًا كارثية غير مسبوقة، حيث تعجز المستشفيات والمراكز الطبية عن التعامل مع أي تفشٍ وبائي محتمل، نتيجة الاستنزاف الحاد في الإمكانيات، والنقص الكبير في الكوادر الطبية، والمستلزمات، والأدوية الأساسية.

وشدد مدير مستشفى الرنتيسي على أن غياب المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية، إضافة إلى نقص الأدوية اللازمة لعلاج الحمى الشوكية، يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد بخروج المرض عن السيطرة، داعيًا إلى التعامل مع الوضع كحالة طوارئ صحية عاجلة تتطلب تدخلًا فوريًا ودون تأخير.

وفي سياق متصل، كشف زاهر الوحيدي، رئيس وحدة المعلومات بوزارة الصحة في غزة، عن تسجيل مؤشرات خطيرة تتعلق بصحة الأمهات والمواليد، تعكس حجم التدهور الصحي الذي خلّفته الحرب، حتى بعد توقف القتال.

وبيّن الوحيدي أن نحو 4,900 طفل وُلدوا بأقل من الوزن الطبيعي، بزيادة بلغت 60% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، إضافة إلى تسجيل قرابة أربعة آلاف حالة ولادة مبكرة، ونحو خمسة آلاف حالة إجهاض خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الأرقام المعلنة لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للأزمة، مرجّحًا أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، في ظل عدم قدرة عدد كبير من النساء على الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية، بسبب الدمار الواسع، والنزوح، وتعطل الخدمات الطبية في العديد من المناطق.

وأشار إلى تسجيل 611 حالة وفاة داخل الرحم، بارتفاع نسبته 47% مقارنة بعام 2022، إلى جانب توثيق 315 حالة تشوهات خلقية بزيادة بلغت 58%، و452 حالة وفاة بين المواليد خلال الأسبوع الأول بعد الولادة خلال عام 2025.