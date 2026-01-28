إيران: التفاوض مع الولايات المتحدة ليس أولوية والاستعداد العسكري أولًا

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب‌ آبادي إن طهران لا تعتبر التفاوض مع الولايات المتحدة أولوية في المرحلة الحالية، مؤكّدًا أن الجاهزية الكاملة للدفاع عن البلاد تتصدر سلّم أولوياتها.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن غريب‌ آبادي قوله إنه لا توجد في الوقت الراهن أي مفاوضات رسمية بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تبادل الرسائل غير المباشرة لا يزال مستمرًا.

وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده ستقبل الدخول في مفاوضات إذا أرادت الولايات المتحدة مسارًا تفاوضيًا غير محسوم النتائج مسبقًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن واشنطن لا تستطيع إجبار إيران على التفاوض من خلال الحشد العسكري.

وفي ما يتعلق باحتمال تنفيذ الولايات المتحدة هجمات محدودة ضد إيران، قال غريب‌ آبادي: "سنستهدف أي قاعدة أو نقطة يُشنّ منها هجوم ضدنا"، مشددًا على أن التدخل العسكري ليس خيارًا سهلًا بالنسبة لواشنطن.

وأوضح أن الولايات المتحدة تدرك أن رد إيران لن يكون مجرد رد متناسب، مضيفًا: "لقد صُمم ردنا بطريقة تجعلهم لا يفكرون حتى في تنفيذ هجمات محدودة مرة أخرى".

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تخفض مستوى استعدادها العسكري لمواجهة أي حرب محتملة، حتى في حال انطلاق مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة.

وختم بالقول: "في ظل الترتيبات العسكرية للعدو، فإن التفاوض ليس أولوية بالنسبة لنا، وأولوية إيران هي أن تكون مستعدة للدفاع عن البلاد بنسبة 200 في المئة".

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تهديداته ضد إيران، مصعداً لهجته بالقول "إن الوقت ينفد أمامها، والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير".

ودعا طهران إلى إبرام اتفاق، مضيفاً "نأمل أن تجلس إلى طاولة المفاوضات. اتفاق بلا أسلحة نووية سيكون جيدا لكل الأطراف".

وقال ترامب، إن "أسطولا ضخما يتجه ويتحرك بسرعة نحو إيران، وهو أكبر من الذي أرسلناه إلى فنزويلا وقادر على تنفيذ مهمته بقوة إذا لزم الأمر".