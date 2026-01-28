قائد قوة رادع: نهاية العصابات العميلة في قطاع غزة مسألة وقت

أكد قائد قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة بغزة، أن فكرة العصابات العميلة وُلدت ميتة، مشيرًا إلى أن شعب غزة واعٍ لخطط الاحتلال وأدواته الهادفة إلى هندسة الفوضى وضرب الجبهة الداخلية.

وأضاف أن عنوان المرحلة المقبلة سيكون تطهير قطاع غزة من فلول العصابات العميلة.

وشدد القائد على أن دور هذه العصابات سينتهي قريبًا، وأن محاسبتهم أصبحت مسألة وقت فقط، داعيًا عناصر العصابات العميلة إلى تسليم أنفسهم قبل فوات الأوان.

وأعرب القائد عن شكره لعائلات بعض عناصر العصابات العميلة الذين بادروا بتسليم أبنائهم وتسوية ملفاتهم الأمنية، مؤكدًا أن ذلك تم بما لا يتعارض مع القانون.