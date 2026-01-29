الشعبية للرسالة:حماس أبلغت القوى بوضوح استعدادها لتسهيل كل ما يلزم لعمل اللجنة الوطنية

أكد ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حركة حماس أبلغت القوى الوطنية بشكل واضح استعدادها لتسليم وتسهيل كل ما يلزم لعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يشمل الإمكانيات والمقدرات كافة، إلى جانب توفير مختلف أشكال الدعم والإسناد، وتذليل العقبات والصعوبات أمامها من أجل تمكينها من أداء مهامها كاملة.

وأوضح مزهر ل"الرسالة نت" أن الجبهة الشعبية ومعها مجمل القوى الوطنية ستعمل على دعم هذا التوجه، بما يساهم في تأسيس مرحلة جديدة عنوانها إعادة البناء والإعمار وتضميد جراح شعبنا الفلسطيني، بعد ما تعرض له قطاع غزة من دمار واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني سيقدم، كما قدّم سابقًا، كل أشكال الدعم والإسناد للجنة الإدارية، لتمكينها من القدوم إلى قطاع غزة وتسلم مهامها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الطريق أمامها لن يكون مفروشًا بالورود، ولن يكون سهلًا في ظل حجم الألم والتضحيات، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الجهد والعطاء الوطني.

وشدد مزهر على أن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تنصب على رفع الحصار، وإطلاق عملية الإعمار، وتكثيف جهود الإغاثة والإيواء، ومعالجة التداعيات الإنسانية والاجتماعية الكارثية التي خلفها العدوان.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أن الشعب الفلسطيني شعب مؤمن بقضيته، يمتلك العزيمة والإرادة، وسيواصل كفاحه وفاءً لعهد الشهداء، وعدم الحياد عن البوصلة التي ارتقى من أجلها القادة والشهداء، مشددًا على الاستمرار في هذا الطريق حتى تحرير كامل فلسطين، وتحقيق آمال شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.