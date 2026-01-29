جيش الاحتلال يعترف بتقديرات وزارة الصحة في غزة لضحايا حرب الإبادة

أعلن الجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى، قبوله بالتقديرات الرسمية لوزارة الصحة في قطاع غزة بشأن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، بعد سنوات من التشكيك في هذه الأرقام.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن عدد الشهداء تجاوز 71,600 شخص منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية، في حين لم تُصدر "إسرائيل" تقديراً خاصاً بها حتى قبل هذا الاعتراف الجديد.

وقال متحدث باسم الجيش إنه تم اعتماد تقدير الحصيلة الإجمالية تقريباً بما يتماشى مع إحصاءات الوزارة الصحية، وهو رقم لا يشمل المفقودين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض.

يأتي هذا الاعتراف في وقت تواجه فيه الحرب في غزة تداعيات إنسانية واسعة، ويستمر عدوان الاحتلال رغم هدنة هشة دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

ووفق تقارير صحفية دولية، فإن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة كانت تستشهد بإحصاءات وزارة الصحة في غزة كمرجع موثوق نسبيًا، رغم صعوبة التحقق المستقل بسبب القيود المفروضة على دخول المراقبين الأجانب.

ويُعد هذا القبول من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتحقيقات وزارة الصحة في غزة خطوة غير مسبوقة في سياق الحرب، وقد يُفتح الباب أمام مزيد من النقاشات الدولية حول أعداد الضحايا وسبل التحقق من البيانات بشأن آثار الحرب على المدنيين.