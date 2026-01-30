6 إصابات بينها امرأة حامل جراء استهداف خيمة للنازحين بمواصي خانيونس

استهدف طيران الاستطلاع الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين شمال مفترق النص في منطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين، بينهم امرأة حامل وُصفت حالتها بالمتوسطة.
وأفادت مصادر طبية بوصول الإصابات إلى مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني الميداني في مواصي خانيونس، حيث جرى التعامل معها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس، والذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر عمليات قصف متكررة، وإطلاق نار، ونسف منازل المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة.