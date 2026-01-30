من الحصار إلى الاحتكار: سلطات الاحتلال تعيد تشكيل السوق التجاري في غـزة



أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية اقتصادية جديدة بعنوان " من الحصار إلى الاحتكار المُدار: إعادة تشكيل القطاع التجاري في غزة" تكشف التحولات النوعية في السياسة الاقتصادية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتقدم الورقة قراءة معمقة لكيفية انتقال الاحتلال من سياسة الحصار التقليدي إلى ما يمكن وصفه بـ"الاحتكار المُدار"، وتأثير ذلك على السوق والقطاع الخاص الفلسطيني.

أبرز ما توصلت إليه الورقة:

تبيّن الورقة أن الاحتلال لم يكتف بتقييد حركة السلع والأفراد، بل قام بإعادة هندسة السوق المحلي، بما يشمل حصر الاستيراد بعشرة تجار فلسطينيين فقط، وربطهم بأربع شركات إسرائيلية.

واستعرضت الورقة أدوات الاحتلال الاقتصادية، بدءًا من بيع "التنسيقات" وفرض الرسوم غير القانونية، إلى توظيف الميليشيات المسلحة وإدخال عنصر العنف في تنظيم السوق، وصولًا إلى تسييس المساعدات الإنسانية.

وأظهرت الورقة أن هذه السياسات أدت إلى نشوء اقتصاد مشوّه، قائم على الوساطة القسرية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وإضعاف القدرة على التخطيط الاقتصادي المستقل، وتحويل القطاع الخاص إلى امتداد وظيفي للسوق الإسرائيلي.

أهمية الورقة:

تسلّط الدراسة الضوء على أبعاد سياسية واقتصادية جديدة لسياسات الاحتلال، وتطرح أسئلة جوهرية حول قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استعادة استقلاليته وسط استمرار السيطرة الإسرائيلية، كما تؤكد أن الاحتكار المُدار لا يضر فقط بالقطاع التجاري، بل يعيد تشكيل الطبقة التجارية التقليدية ويؤثر على البنية الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

توصيات المركز:

إلغاء الآليات الاحتكارية والرسوم غير القانونية، والعودة إلى نظام استيراد مفتوح وشفاف، وفصل المسار الإنساني عن المسار التجاري، وتفعيل الدور المؤسسي الفلسطيني في إدارة التجارة، وضمان حق التجارة الحرة وفق القانون الدولي، وتوسيع قائمة السلع المسموح باستيرادها لتلبية احتياجات السوق المحلية، وإعادة بناء جهة وطنية مستقلة لتنسيق السياسة التجارية، وتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية.

رسالة المركز:

يواصل المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دوره في تقديم تحليلات دقيقة ومتعمقة للقضايا الاقتصادية والسياسية في فلسطين، مع التركيز على الأبعاد الوطنية والأمنية والاجتماعية، بهدف دعم صناع القرار والمجتمع المدني في فهم تعقيدات الواقع الفلسطيني والتحديات المستقبلية.

تعد هذه الورقة إضافة نوعية للمكتبة الاقتصادية الفلسطينية، وتوفر إطارًا علميًا وتحليليًا لفهم التحولات الاقتصادية التي يشهدها قطاع غزة، وتبرز الحاجة الملحة لإعادة بناء السوق بشكل مستقل وشفاف يضمن حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء.

