شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مركز شرطة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة

استشهد وأُصيب عدد من ضباط وعناصر الشرطة، جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال الحربية استهدف، اليوم، مركز شرطة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، في تصعيد جديد يطال المؤسسات المدنية والأمنية في القطاع.

وأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن القصف أسفر، حتى اللحظة، عن استشهاد سبعة مواطنين، بينهم أربعة موقوفين وثلاثة من عناصر الشرطة النسائية، إضافة إلى وقوع إصابات متفاوتة في صفوف ضباط وعناصر الشرطة.

وأكدت الوزارة أن استهداف مركز الشرطة يُعد جريمة جديدة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية المؤسسات المدنية والعاملين فيها، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الاعتداء.

