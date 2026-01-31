حماس: ادعاءات الاحتلال حول خرق الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار كاذبة

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ادعاءات الاحتلال الصهيونيّ الكاذبة بأنّ القصف وارتكاب المجازر في قطاع غزة يأتي “ردًّا” على خروقات حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار؛ ليست سوى محاولة مفضوحة وبائسة لتبرير المجازر المروّعة بحقّ المدنيّين.

وقال قاسم اليوم السبت رداً على مجازر العدو المجرم بحق شعبنا في قطاع غزة: "إنّ هذه الادعاءات الواهية التي لا أساس لها، تؤكّد استخفاف الاحتلال المجرم بالوسطاء وبالدول الضامنة وبجميع الأطراف المشاركة فيما يُسمّى “مجلس السلام”.

ودعا الناطق باسم حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية إلى إدانة هذه المجازر بوضوح، واتخاذ إجراءات عملية لوقفها، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وعدم السماح باستمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تشجّع على مزيد من القتل والتدمير.

